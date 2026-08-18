الرئيس بري استقبل المفتي قبلان والمديرة العامة للجمارك والمجلس البلدي لبيروت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي التي عرضت لعمل المديرية في مختلف دوائرها .



واستقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية .



واستقبل رئيس المجلس وفداً من المجلس البلدي للعاصمة بيروت برئاسة ابراهيم زيدان، في حضور عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما الانمائية منها وبرامج عمل المجلس البلدي للمرحلة المقبلة لاسيما المشاريع التي ستنفذ .



وبعد اللقاء تحدث رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان : “زيارتنا لدولة الرئيس نبيه بري هي لوضعه في أجواء وبرامج عمل المجلس البلدي في بيروت وما أنجزه في خلال سنة ، لا سيما انجازه الكثير من الأعمال التأسيسية وتجهيز المناقصات التي ستطرح على هيئة الشراء العام وهي مناقصات تتعلق بالطرق والبنى التحتية وتأهيل الاشجار ومواقف السيارات وسواها”.



وتابع زيدان:”المناقصات كافة، قريباً سوف تطرح الى العلن بشفافية ومنافسة ، هناك مناقصات كبيرة ستطرح من بينها مناقصة البنى التحتية بمبلغ يفوق الـ 25 مليون دولار ومناقصة لمعالجة التلوث وهناك مشاريع صحية وانمائية أخرى”.



اضاف: ​شكرنا دولة الرئيس لمساندته الدائمة للعاصمة بيروت ​وخاصة في هذه المحنة التي مرت علينا خلال العدوان الاسرائيلي”.