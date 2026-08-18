بري يبحث في عين التينة شؤوناً جمركية ووطنية وإنمائية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، حيث جرى عرض لعمل المديرية في مختلف دوائرها وآلية سير العمل فيها.

كما استقبل بري المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وبحث معه في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية، إلى جانب عدد من الشؤون الوطنية.

ومن زوار عين التينة أيضاً وفد من المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة إبراهيم زيدان، في حضور عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة. وتناول اللقاء الأوضاع العامة، ولا سيما الملفات الإنمائية، إضافة إلى برامج عمل المجلس البلدي للمرحلة المقبلة والمشاريع التي يُرتقب تنفيذها في العاصمة.

المصدر: موقع المنار