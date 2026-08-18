اعتصام أمام مكب نفايات طرابلس احتجاجًا على تفاقم الأزمة البيئية واقتراب إقفاله

بدعوة من الاتحاد العمالي العام في الشمال، نفذت فعاليات شمالية اعتصامًا أمام مكب نفايات طرابلس في منطقة مصب نهر أبو علي، احتجاجًا على الواقع البيئي المتفاقم، تزامنًا مع اقتراب موعد إقفال المكب مطلع أيلول، والذي تجاوز ارتفاعه أكثر من أربعين مترًا، وبات يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة.

وحمل رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال، شادي السيد، الدولة مسؤولية إيجاد البديل، مؤكدًا أن إقفال المكب من دون تأمين موقع بديل سيضع طرابلس أمام أزمة نفايات خطيرة، مطالبًا الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات الفيحاء بتحمل مسؤولياتهم ووضع خطة علمية واضحة لمعالجة الملف.

بدوره، شدد رئيس اللجان الأهلية في طرابلس، سمير الحج، على أن طرابلس لا يمكن أن تبقى رهينة الحلول المؤقتة، محذرًا من انعكاسات إقفال المكب من دون خطة واضحة، ومطالبًا الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه المدينة وأهلها.

من جهته، أشار رئيس جمعية الآداب، محمد ديب، إلى أن الأزمة لا تقتصر على الجانب البيئي، إذ إن هناك نحو سبعين عائلة تعمل داخل المكب وتعتمد على فرز النفايات كمصدر رزق، وهي اليوم مهددة بفقدان عملها، داعيًا إلى إيجاد حلول تحفظ حق هذه العائلات وتؤمن لها مصدر دخل محدود.

المصدر: موقع المنار