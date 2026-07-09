8 شهداء بغزة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة – اليوم الخميس- ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على أرجاء متفرقة من القطاع.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية شهداء، من بينهم شهيد توفي متأثراً بجراحه، إضافة إلى 17 إصابة.

وأكدت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي مناطق يصعب الوصول إليها، نتيجة عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن التدخل، في ظل الأوضاع الميدانية الخطرة واستمرار استهداف البنية التحتية.

ووفق المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 1,092 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,507، إضافة إلى 799 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 73,118 شهيداً و173,615 إصابة، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام