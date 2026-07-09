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    وزير الزراعة من بعلبك الهرمل: أكثر من 20 ألف مزارع مسجلون في السجل الزراعي بالمحافظة

    بدعوة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، عقد وزير الزراعة نزار هاني لقاءً مع رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات في محافظة بعلبك الهرمل، في قاعة القرية الزراعية، بحضور فعاليات اجتماعية وثقافية وبلدية واختيارية.

    وخلال اللقاء، عرض هاني مشاريع الوزارة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مشيداً بجهود البلديات في تسجيل المزارعين ضمن السجل الزراعي، ومؤكداً أن قضاء بعلبك ومحافظة بعلبك الهرمل سجّلا النسبة الأعلى في هذا المجال.

    ولفت هاني إلى أن عدد المزارعين المسجلين في السجل الزراعي بلغ نحو 85 ألف مزارع، بينهم 20 ألفاً و495 مزارعاً في محافظة بعلبك الهرمل، فيما بلغ عدد المسجلين في قضاء بعلبك 15 ألفاً و962 مزارعاً.

    كما أعلن وزير الزراعة عن برنامجين بالتعاون مع البلديات، أبرزها مشروع زراعة جوانب الطرقات، مشيراً إلى تلقي الوزارة نحو 260 طلباً من مختلف المناطق والعمل على تأمين التمويل اللازم لتنفيذها.

    وكشف هاني عن إعداد خطة لمعالجة ملف الكلاب الشاردة في مختلف المناطق اللبنانية.

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