احتفال تأبيني في القصر إحياءً لذكرى الشهيد علي جعفر… واللقيس: دماء الإمام الشهيد أعادت رسم المشهد الإقليمي

أحيا حزب الله وعائلة الشهيد السعيد علي أحمد جعفر (نداء) ذكرى مرور ثلاثة أيام على ارتقائه، باحتفال تأبيني حاشد أقيم في منزل العائلة في بلدة القصر – قضاء الهرمل، بحضور علماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات وأهالي البلدة والجوار.

وألقى الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله، تطرق فيها إلى مراسم التشييع الحاشدة للإمام الشهيد السيد علي خامنئي في إيران والعراق، معتبراً أن دماء الإمام الشهيد، وفق تعبيره، “أعادت رسم المشهد في المنطقة وأسهمت في خلق بيئة عالمية جديدة”، ومؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل، بحسب قوله، “قطباً للمستضعفين في العالم”.

واختُتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني.