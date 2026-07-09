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    مراسل المنار: شهيدان ومصابون بقصف مسيرة معادية بين منطقتي بطن السمين والحاووز غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

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