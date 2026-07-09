بحرية الحرس الثوري: خلال الأسبوعين الماضيين عزز مقاتلونا سيطرتهم على مضيق هرمز وأمنوه وبإعادة فتحه تدريجياً رفعوا قدرة المرور إلى حوالي 50٪ من حركة السفن قبل الحرب