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    بحرية الحرس الثوري: خلال الأسبوعين الماضيين عزز مقاتلونا سيطرتهم على مضيق هرمز وأمنوه وبإعادة فتحه تدريجياً رفعوا قدرة المرور إلى حوالي 50٪ من حركة السفن قبل الحرب

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