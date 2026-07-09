بالفيديو | مئات آلاف المواطنين يتوافدون الى مرقد الامام الرضا (ع) بمشهد لوداع الإمام الخامنئي

تحتشد جموع غفيرة من المشيعين والمواطنين في مرقد الإمام علي الرضا عليه السلام في مدينة مشهد الإيرانية، منذ ساعات الصباح الاولى اليوم الخميس، بانتظار انطلاق مراسم التشييع ووداع جثمان قائد الأمة الشهيد السيد علي خامنئي في محطته الأخيرة، بعد مسيرة تشييع مهيبة استمرت ستة أيام تنقلت بين إيران والعراق، حيث يرفع آلاف المشيعين الرايات الحمر تعبيراً عن الغضب والمطالبة بالثأر.

وقد حطّت في مطار الشهيد هاشمي نجاد بمدينة مشهد الطائرة التي تقل الجثمان وأفراد من عائلة الشهيد القائد، قادمة من مطار النجف الأشرف الدولي صباح اليوم الخميس.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة التشييع، فقد تقرر تعديل موعد انطلاق المراسم في مدينة مشهد لتبدأ في تمام الساعة الثانية بتوقيت إيران من بعد ظهر اليوم، ويعود هذا التعديل إلى التأخر اللوجستي الناجم عن الحشود الشعبية غير المسبوقة التي غصت بها الساحات العراقية خلال الأيام الماضية.

وكان الجثمان الطاهر قد وصل إلى مطار النجف الأشرف مساء الثلاثاء، حيث كان في الاستقبال الرسمي رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب حشد من القيادات السياسية والعلماء ورؤساء العشائر، لتشهد المدينة طوال يوم أمس مراسم تشييع شعبية مليونية طيف خلالها بالجثمان حول ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث أُمّت الصلاة عليه بإمامة آية الله السيد محمد تقي الحكيم.

وامتدت المراسم المليونية بعد ذلك إلى مدينة كربلاء المقدسة من مساء الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس، حيث طافت الجموع بالجثمان حول ضريحي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، وأُقيمت الصلاة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي، قبل أن يُنقل الجثمان إلى مركز محافظة خراسان رضوي لبدء المراسم الجماهيرية الأخيرة ومواراته الثرى في مثواه النهائي بجوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.

المصدر: يونيوز