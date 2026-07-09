الخميس   
   09 07 2026   
   24 محرم 1448   
   بيروت 14:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    تنطلق مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس) عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس من شارع الإمام الرضا (ع) باتجاه الحرم الرضوي الشريف

      مواضيع ذات صلة

      وسائل اعلام ايرانية: دوي صفارات الإنذار في قاعدة فيكتوريا الأميركية في بغداد

      وسائل اعلام ايرانية: دوي صفارات الإنذار في قاعدة فيكتوريا الأميركية في بغداد

      وسائل اعلام إيرانية: طائرة قادمة من إثيوبيا تفشل في الهبوط في مطار بن غوريون الإسرائيلي بسبب الاستهداف الإيراني للقواعد الأمريكية في الأردن

      وسائل اعلام إيرانية: طائرة قادمة من إثيوبيا تفشل في الهبوط في مطار بن غوريون الإسرائيلي بسبب الاستهداف الإيراني للقواعد الأمريكية في الأردن

      وسائل اعلام إيرانية: القوات المسلحة تستهدف قاعدة علي السالم ومنطة المرفأ بالكويت وقاعدة موفق السلطي في الأردن

      وسائل اعلام إيرانية: القوات المسلحة تستهدف قاعدة علي السالم ومنطة المرفأ بالكويت وقاعدة موفق السلطي في الأردن