غولدمان ساكس يحذر: توترات مضيق هرمز تهدد تعافي إمدادات النفط

نقلت وكالة بلومبيرغ تحذيرات بنك غولدمان ساكس من أن تعافي إمدادات النفط في الشرق الأوسط قد يتعثر إذا أدت التوترات المتجددة إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال غولدمان ساكس إن إنتاج النفط الخام في الخليج خلال يونيو/حزيران لا يزال أقل بنحو 10.5 ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب.

وأضاف أن اضطرابات مضيق هرمز قد تُبطئ وتيرة تعافي الإنتاج على الرغم من أن منتجي الشرق الأوسط بدؤوا إعادة فتح آبارهم المغلقة الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط تبرز استمرار ارتفاع أخطار عبور مضيق هرمز.

المصدر: وكالات