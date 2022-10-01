سورية تُعرب عن تضامنها مع كوبا الصديقة في مواجهة الإعصار “إيان”

أعربت سورية عن ثقتها في قدرة، وإمكانية كوبا على تجاوز آثار الإعصار “إيان” مجددة الدعوة إلى ضرورة رفع الحصار الأمريكي الجائر عن الشعب الكوبي لمساعدته في تجاوز هذه المحنة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا: تُعرب سورية عن تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية كوبا الصديقة في مواجهتها إعصار “إيان” المدمر، وما خلّفه من أضرار جسيمة في الممتلكات العامة، والخاصة، والدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية فيها.

وأضاف المصدر إذ تؤكد سورية ثقتها في قدرة، وإمكانية كوبا على تجاوز آثار هذه المحنة، تُعلن وقوفها التام ودعمها للإجراءات، والجهود التي تبذلها الحكومة الكوبية في التخفيف من الآثار المدمرة للإعصار.

وجدد المصدر دعوة سورية إلى ضرورة رفع الحصار الأمريكي الجائر عن الشعب الكوبي لمساعدته على تجاوز آثار الإعصار المدمر، متقدمة بأحر التعازي لأهالي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت كوبا شهدت انقطاعاً تاماً للكهرباء جراء الإعصار “إيان” وتم إجلاء نحو 40 ألف شخص من ديارهم فى مقاطعة بينار ديل ريو بينما سُجلت أضرار جسيمة في خطوط الكهرباء والمنازل والمنشآت.

المصدر: وكالة سانا - سوريا