الرئيس عون تسلم رسالة خطية من هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الرئيس عون اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الاميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن بحسب ما اعلنت رئاسة الجمهورية.

واستقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في دارته وسلمته العرض الخطي من الوسيط الأميركي الذي يتعلق بترسيم الحدود .

المصدر: رئاسة الجمهورية