الرئيس عون تسلم رسالة خطية من هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2022 - 12:48

الرئيس عون تسلم رسالة خطية من هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود

منذ 2 ساعة 1 October، 2022
الرئيس عون
لبنان

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الرئيس عون اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الاميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن بحسب ما اعلنت رئاسة الجمهورية.

واستقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية  في دارته وسلمته العرض الخطي من الوسيط الأميركي الذي يتعلق بترسيم الحدود .

المصدر: رئاسة الجمهورية

التعليقات

ذات صلة