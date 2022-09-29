لمسات خاصة للرئيس بري في جلسة مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2022 - 22:34

لمسات خاصة للرئيس بري في جلسة مجلس النواب

منذ 2 ساعة 29 September، 2022
تقارير مصورة - لبنان

لم تَخلُ الجلسةُ النيابيةُ من اللمساتِ الخاصة للرئيس نبيه بري.

المصدر: قناة المنار

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