لمسات خاصة للرئيس بري في جلسة مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2022 - 22:34
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رفع الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى وفقدان نصاب الدورة الثانية
نتائج التصويت في الدورة الأولى: 63 ورقة بيضاء، 36 ميشال معوض، 11 سليم إده، 10 لبنان، 2 مختلف
الرئيس نبيه بري في ختام الجلسة: إذا لم يحصل توافق لن ننقذ المجلس ولا لبنان وإذا رأيت أن هناك توافقاً سأدعو لجلسة ثانية
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن: هذه الجلسة اختبار للنوايا وحددت إلى حد ما الخيارات السياسية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نأمل أن تتوالى الجلسات ليتمكن النواب من انتخاب رئيس يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد
النائب علي حسن خليل للمنار: لا يمكن أن نصل بالاستحقاق الرئاسي إلى نتيجة واقعية من دون التوصل إلى اتفاق مقبول
حسن خليل: لا نريد رمي مرشحين لتسجيل موقف بل نريد انتخاب رئيس للجمهورية والورقة البيضاء أكدت الحاجة إلى التوافق
النائب حسين الحاج حسن للمنار: مجلس النواب اليوم لم يكن جاهزا لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم توفر توافق على مرشح
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: نتوق أن يتسلم رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة العرض الخطي من الوسيط الأميركي
بو صعب: الجو إيجابي ولا نريد أن نفرط في التفاؤل واستطعنا حل الكثير من النقاط العالقة والحلول كانت بما يناسب لبنان
الشيخ نعيم قاسم يستقبل وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الشعب الفلسطيني اليوم أشد يقيناً بمسار التحرير الآتي
الشيخ قاسم: حزب الله يتعاطى مع القضية الفلسطينية على أنها القضية المحورية للأمة وللأحرار في العالم وليس مجرد مؤازرة ودعم
مراسل المنار: جيش العدو يلقي القبض على سوداني وأثيوبية تمكنا من عبور السياج الشائك في ميس الجبل إلى الأراضي المحتلة
أسرى لبنانيون سابقون يتقدمون بإخبار لدى النيابة العامة العسكرية ضد العميل نبيه سليمان عليق وأشقائه
قائد الجيش العماد جوزاف عون: نخوض معركة الصمود ضد الانهيار ولن نسمح للمؤسسة العسكرية وللوطن أن ينهارا
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم
اندلاع مواجهات مع قوات العدو إثر اعتقال 3 فلسطينيين في بلدتي بدو والطور في القدس المحتلة
الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: يجب بلورة استراتيجية فلسطينية على أساس عقيدة المقاومة وإدامة الاشتباك مع الإحتلال
30 أسيراً فلسطينياً يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الـ5 على التوالي رفضاً للاعتقال الإداري
الرئيس مهدي المشاط خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن: قبولنا بالهدنة من دون تحسينها يعتبر قبولاً باستمرار الحرب والحصار
المشاط: نريد تحقيق مطالب شعبنا اليمني بالسلام المشرف والعادل ومن يمنع شعبنا من حقه لا يتوقع منا أن نقدم له الورود
الرئيس الروسي في كلمة خلال اجتماع رؤساء برلمانات رابطة الدول المستقلة: نشهد اليوم انهيار العالم أحادي القطب
بوتين: الغرب يمارس الضغوط على الدول التي تحاول تقرير مصيرها واعداؤنا يفتعلون النزاعات في أراضي رابطة الدول المستقلة
سلطات لوغانسك: مقتل 30 شخصاً في قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين كانوا في طريقهم إلى الحدود الروسية
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 80 مسلحاً من المرتزقة والمقاتلين الأوكرانيين بضربات عالية الدقة في دونيتسك
الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك وميكولايف وتدمير مواقع للقوات الأوكرانية في دونيتسك وخاركيف
الكرملين: عملية ضم الأقاليم الروسية الـ4 إلى الأراضي الروسية ستتم الجمعة بحضور الرئيس فلاديمير بوتين
الخارجية الروسية: حادثة التسريب لخطوط السيل الشمالي وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأميركية
السفير الروسي في واشنطن: موسكو مصرة على كشف حيثيات الهجمات غير المسبوقة على أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 و2
المستشار الألماني أولاف شولتس يعلن تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين
وزير المال الألماني: نحن نعيش حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية مع روسيا
فنلندا تقرر إغلاق الحدود أمام السياح الروس اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر الجاري
البيت الأبيض: نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس كوريا الجنوبية ناقشا في سيول الجهود للحفاظ على السلام في مضيق تايوان
هيئة الأركان العامة لكوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه بحر اليابان
منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي المتعلق بكوفيد-19 أفضل من أي وقت مضى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الحفل التكريمي الذي يقام تقديراً للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين، وذلك يوم السبت 1 تشرين الأول الساعة 4.00 عصرا، في بلدة شقراء، حسينية السيدة زينب عليها السلام
لمسات خاصة للرئيس بري في جلسة مجلس النواب
منذ 2 ساعة
29 September، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
لم تَخلُ الجلسةُ النيابيةُ من اللمساتِ الخاصة للرئيس نبيه بري.
المصدر:
قناة المنار
الرئيس بري
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