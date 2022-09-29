الرئيس عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد وأبدى ارتياحه لانطلاق العملية الانتخابية بديموقراطية

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه “لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديموقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات، على الرغم من ان تسلسل الاحداث خلال السنوات الماضية يحتّم اجراء تقويم للاداء السياسي العام في البلاد”.

واعرب الرئيس عون عن امله في “ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ اكثر من 30 سنة واوصلت البلاد الى ما نحن عليه”.

رحمة

وكان الرئيس عون استقبل النائب السابق اميل رحمة، الذي عرض معه للاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.

وقال رحمة بعد اللقاء: “كانت جولة افق اكد فيها الرئيس عون ضرورة تشكيل حكومة كاملة المواصفات الدستورية في اقرب وقت ممكن لتواكب التطورات الراهنة والمقبلة مع تسارع الاستحقاقات. كذلك رأى رئيس الجمهورية في انعقاد جلسة المجلس النيابي اليوم المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبصرف النظر عما اسفرت عنه من نتائج، خطوة على الطريق الصحيح في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية”.

واشار الى انه اطلع الرئيس عون على “الاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع الذي عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمواقف الحكيمة التي صدرت عن سماحة المفتي حيال الاوضاع الراهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام