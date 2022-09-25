شولتس يلتقي بن سلمان في جدة بمستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر

يزور المستشار الألماني أولاف شولتس السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مدينة جدة الساحلية اليوم السبت في مستهل جولته الخليجية التي تستغرق يومين. وأجرى المستشار وولي العهد محادثات منفردة وكذلك في دائرة أكبر، تبعها مأدبة غداء مشتركة.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت بعد اجتماع مع بن سلمان إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين. وفي حديثه للصحفيين، قال شولتس إن الشراكة يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة حتى وقت قريب على روسيا في تأمين احتياجاتها من الغاز، إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط.

وأضاف شولتس، الذي يقوم بزيارة للخليج تستغرق يومين، أنه تناول أيضا قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية في محادثاته مع ولي العهد.

وكان أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل قد استقبل المستشار الألماني في مطار جدة. ومن المقرر أن يجتمع شولتس في وقت لاحق بمجموعة من النساء السعوديات.

وتحمل المخابرات الأمريكية ولي العهد السعودي المسؤولية عن مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات، بينما ينفي ولي العهد إصداره موافقة على هذه الجريمة.

وأدت الجريمة إلى أزمة دبلوماسية عميقة بين ألمانيا والسعودية. ويُنظر إلى زيارة شولتس الآن على أنها علامة على التطبيع بين البلدين.

ويعتزم شولتس التطرق إلى هذه الجريمة خلال زيارته وكذلك أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ذلك إلى جانب حرب اليمن والوضع في سوريا وإيران، فضلاً عن العلاقات التجارية والتعاون في قطاع الطاقة.

ويتوجه شولتس مساء اليوم إلى الإمارات ثم إلى قطر. ومثل السعودية يعد كلا البلدين مصدرين مهمين للطاقة. ولم يتضح بعد العقود التي سيُجرى إبرامها لتوريد الغاز أو الهيدروجين على المدى المتوسط والطويل من المنطقة إلى ألمانيا.

وقالت مصادر مقربة من المستشار الألماني: “سنتمم مقترحات طموحة”، مضيفة أن الزيارة ليست مجرد “جولة تسوق للطاقة”. ويرافق شولتس أحد عشر من قادة شركات كبرى، من بينها “إيرباص” و”تيسنكروب” و”سيمنز إنرجي”.

وقال مصدر مقرّب من شولتس قبيل وصوله إلى السعودية “إنها الزيارة الأولى للمستشار الألماني للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة” التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان ولي العهد السعودي توسّط لنقل خمسة بريطانيين وأمريكيَين اثنين ومغربي وسويدي وكرواتي في إطار عملية تبادل بين روسيا واوكرانيا هذا الاسبوع.

وبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت لإيجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريباً.

ويستقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان شولتس الأحد، على أن ينتقل لاحقاً إلى قطر، أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: مواقع