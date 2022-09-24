رئيس الوزراء اليوناني يغرد بالتركية: لسنا أعداءكم بل جيرانكم

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده “ليست عدوة بل جارة للشعب التركي”.

وعبر تغريدة نشرها باللغة التركية في تويتر تضمنت مقتطفات من خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميتسوتاكيس: “بهذه الرسالة من الأمم المتحدة، أود أن أخاطب ليس فقط القادة الأتراك ولكن أيضا الشعب التركي: اليونان لا تهدد تركيا..لسنا أعداءكم بل نحن جيران ونولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة بيننا”، مشيرا إلى أن “الغالبية في كلا البلدين لا يريدون الصراع والخلاف”.

وتابع: “دعونا نتخذ خطوة للأمام معا على أرضية الاحترام المتبادل والتعاون وفي إطار القانون الدولي”.

وكان ميتسوتاكيس قد قال أمام الجمعية: “إن تركيا دولة هامة وعضو في حلف الناتو، ويمكنها أن تصبح صديقة وحليفة للاتحاد الأوروبي واليونان، إذا رغبت في ذلك”، مشيرا إلى أن “تركيا تملك القدرة على لعب دور بناء، وأنها قدمت “اسهاما هاما في أمن الغذاء العالمي” عبر دورها في التوصل إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية.

واستطرد: “بالرغم من ذلك، فإن تركيا تنتهج نهجا مزعزعا للاستقرار شرقي المتوسط والشرق الأوسط والقوقاز”، معتبرا أن تركيا تتبنى خطابا حادا تجاه اليونان.

ولفت إلى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيه “يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة”.

وقال إن طروحات تركيا بشأن بحر إيجة “ادعاءات خاطئة”، معربا عن رفض بلاده لمحاولة تركيا جعل سيادة اليونان على جزر شرقي بحر إيجة محل نقاش.

المصدر: وكالات