مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في إيران دعما للدولة ومؤسساتها ورفضاً لأعمال الشغب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2022 - 13:32

مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في إيران دعما للدولة ومؤسساتها ورفضاً لأعمال الشغب

منذ 9 mins 23 September، 2022
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