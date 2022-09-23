مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في إيران دعما للدولة ومؤسساتها ورفضاً لأعمال الشغب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2022 - 13:32
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وزير الاشغال والنقل اللبناني علي حمية: مصرع أكثر من 60 شخصا إثر غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل السورية
الشيخ أحمد قبلان: الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران والعار لمن ينتظر وعود واشنطن التي لا تعرف إلا سياسة الحصار والخراب
إيران: انطلاق مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في طهران والمناطق دعماً للدولة ومؤسساتها ورفضاً لأعمال الشغب
الجيش الإيراني في بيان له أدان أعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة وتهديد السلامة العامة في بعض المناطق
الجيش الإيراني: إهانة القرآن والمقدسات اعمال استراتيجية يعتمدها العدو للنيل من مكانة النظام في ايران وضرب وحدة شعبها
الجيش الإيراني: الأعداء يعتمدون كل ذريعة وكل وسيلة لخلق حالة من انعدام الأمن والفوضى ومستعدون لمواجهة مؤامرات الاعداء
الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي: اذا التزم الأميركيون ورفعوا الحظر ولن ينتهكوا الاتفاق فهناك احتمال لاتفاق جيد
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق لا يزال متاحا حول رفع العقوبات إذا كان لدى الولايات المتحدة الإرادة اللازمة لذلك
فلسطين المحتلة: دعوات من المستوطنين في كيان الاحتلال تدعو إلى أكبر عملية اقتحام للمسجد الأقصى في الـ11 من الشهر المقبل
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية الطعن جنوب غرب رام الله: رد طبيعي على جرائم الاحتلال وجرس إنذار لما هو قادم
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انطلاق عملية التصويت في استفتاء انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا
وزير الخارجية المجري: روسيا مصدر لا غنى عنه للطاقة وتوقف إمداداتها قد يعطل اقتصادنا
رئيس وكالة الطاقة الدولية: أوروبا ستعاني من كدمات اقتصادية بالأشهر المقبلة من بينها الركود وتضرر الميزانيات
الدفاع الأذربيجانية: أرمينيا خرقت الهدنة منذ ليل الخميس ـــــ الجمعة مما اضطرنا للرد
مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في إيران دعما للدولة ومؤسساتها ورفضاً لأعمال الشغب
منذ 9 mins
23 September، 2022
عاجل
اعمال الشغب
ايران
مسيرات ايران
مهسا اميني
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