حزب الله عرض لشؤون انمائية مع وفدي مجمع الدندشلي وتعمير عين الحلوة

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله، الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في صيدا، وفدا من لجنة مجمع الدندشلي السكني في كفريا شرق مدينة صيدا، ضم كلا من مانويل الغرمتي، ميلاد الغرمتي، أحمد الكلش، أحمد الحلبي، ديب نحولي، محمد الأسير، سعيد غزاوي وحمزة رمال، في حضور عضو لجنة العلاقات في منطقة صيدا أحمد الجبيلي، حيث تم البحث في سبل إيصال مياه الشفة إلى سكان المجمع في شكل مستمر.

وتم خلال اللقاء “التفاهم على عدد من القضايا والحلول التي تؤمن وصول المياه إلى المجمع كما شكر الوفد لقيادة حزب الله جهودها في تامين مادة المازوت لاستخراج المياه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

كما واستقبل ضاهر وفدا من لجنة حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة التحتاني في صيدا، برئاسة هيثم العبد، وفي حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، وعرض معه لعدد من المشاكل التي يعاني منها سكان الحي ولسبل حلها.

و شكر العبد لقيادة الحزب سعيها الدائم إلى مساعدة سكان الحي وحل مشاكله، وآخرها اصلاح الأعطال الخاصة بالمياه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام