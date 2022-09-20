جبهة العمل: الفراغ الرئاسي سيؤدي حتما إلى الفوضى الأمنية المتنقلة

اعتبرت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان، أنّ “مجتمعنا اللبناني الصغير يمرّ اليوم بمرحلة صعبة جداً ويُعاني الأمرين والتفسّخ المتراكم أمام أعين المسؤولين الذين لا يرفّ لهم جفن وينظرون إلى الوطن الحبيب وهو ينحدر نحو الهاوية السحيقة ولا يحركون ساكناً”.

واعتبرت أنّ “الفوضى السياسية الحاصلة وعدم تشكيل حكومة جديدة أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال بكل الصلاحيات والبدء الجدي بغربلة الأسماء لانتخاب رئيس للجمهورية حتى لا ندخل في الفراغ الرئاسي القاتل، حتماً سيؤدي إلى الفوضى الأمنية المتنقلة وتحركات غامضة ومقلقة كما يحدث بشكل شبه يومي في مناطق لبنانية عدة”.

ودعت المسؤولين إلى “ضرورة إبلاغ الوسيط الأميركي عاموس هوكستين المنحاز أصلاً لصالح العدو الصهيوني الجائر بعدم الاعتماد على المماطلة وتقطيع الوقت، وعدم اللفّ والدوران لأنّ ذلك لن يفيده ولن يقدّم أو يؤخر في موضوع ترسيم الحدود البحرية شيئاً، لأن الوقت الأصلي والحقيقي بدأ ينفذ”.

وأشارت إلى أن “هذا العدو الماكر محتل لأرض فلسطين الطاهرة وكذلك لبحرها وثرواتها، وأنّه كالجرثومة الخبيثة التي قربت ساعة نهايتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام