فرنسا: إلغاء رحلات طيران بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية

ألغي العديد من الرحلات الداخلية والدولية في فرنسا، اليوم الجمعة، بعد أن بدأ مراقبو الحركة الجوية إضرابا على الصعيد الوطني، بسبب الرواتب والتوظيف.

حذرت هيئة الطيران المدني الفرنسية من أن الحركة الجوية المحلية سوف “تتعطل بشدة” مع إلغاء العديد من الرحلات. ونصحت السلطات المسافرين بتأجيل رحلاتهم إن أمكن.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية في بيان إنها ألغت 55٪ من رحلاتها القصيرة والمتوسطة المدى و10٪ من رحلاتها الطويلة، مشيرة إلى أنها لا تستبعد المزيد من التأخيرات وإلغاءات في اللحظة الأخيرة.

كما ألغت الشركات الجوية الأخرى العاملة في فرنسا، بما في ذلك شركات “رايان إير” و”إيزي جيت” و”فولوتيا”، رحلاتها الجوية.

كما دعت النقابة الرئيسية لمراقبي الحركة الجوية في فرنسا “إس إن سي تي إيه” إلى إضراب ليوم واحد للمطالبة بزيادة الأجور، وسط ارتفاع التضخم، وبتعيين المزيد من الموظفين في السنوات المقبلة.

المصدر: وكالات