عصابة مسلحة تعتدي على مكاتب صحيفة “البناء” في بيروت

قالت إدارة صحيفة “البناء” اللبنانية في بيان لها الاربعاء “قرابة الساعة الثانية من فجر 14 أيلول/سبتمبر 2022، اعتدت عصابة مسلحة على مكاتب صحيفة البناء الكائنة في الطابق الثامن من مبنى أسترال في شارع الحمراء ـ بيروت، واقتحمتها بالكسر والخلع”، وتابعت “هذه العناصر لا تزال داخل المكاتب تعيث فيها تخريبا وتقوم بسرقة الملفات والكتب وأجهزة الكومبيوتر والخزنات التي تحوي مستندات وأموالا، وذلك على مرأى العناصر الأمنية”، واضافت “علما أنّ العصابة المسلحة تسللت خلسة إلى مبنى الأسترال من فندق مجاور بعد اقتحامه، وذلك لأن مداخل استرال كانت مقفلة ساعة الاقتحام”.

واعتبرت إدارة الصحيفة ان “اقتحام مكاتبها هو اعتداء صارخ على وسيلة إعلامية تاريخية لطالما شكلت منبرا للمسائل الوطنية والقومية، وصوتا للمقاومة بكل أحزابها وقواها ومحورها”، وتابعت “كما أنه اعتداء سافر على الصحافة والحريات الإعلامية بشكل عام”.

وطالبت الصحيفة “الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية التعاطي بمسؤولية تجاه هذا الإعتداء، وتوقيف أفراد العصابة المسلحة خصوصا أن القوى الأمنية باتت تعرف هويات المجرمين ومن الطبيعي أن تكون وثقت الاعتداء والسرقات، وإن كان مستغربا وقوفها متفرجة على سرقة محتويات المكاتب”، ودعت “الرئاسات الثلاث ووزارة الاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للاعلام والوسائل الإعلامية كافة إلى إدانة هذه الجريمة الموصوفة التي استهدفت وسيلة إعلامية مشهود لها بوضوح الخط القومي والسياسي المقاوم، والقيام بكل ما هو مطلوب لكي يمارس القضاء والأجهزة المعنية مسؤولياتهم وتحرير مكاتب صحيفة البناء من احتلال العصابة المسلحة وتوقيف كل أفرادها ومحرضيهم، وإعادة المسروقات ومحاكمة كل من شارك وخطط لهذا العمل الجبان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام