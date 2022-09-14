وزير الاعلام ندد بالاعتداء على صحيفة “البناء”

قال وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال في لبنان زياد مكاري في بيان له الاربعاء “نعرب عن عميق الأسف جراء توقف إصدار صحيفة البناء، ونؤكد تمسكنا بعراقة صحافتنا اللبنانية المبنية على مبادئ الحوار والأساليب الديموقراطية المعهودة”.

واضاف مكاري ان “مشهد الاعتداء المؤسف على صحيفة البناء اليوم يزيدنا إصرارا على ضرورة حل الخلافات مهما بلغت، عبر الوسائل الديموقراطية والقانونية وضمن الأنظمة المرعية الاجراء”، ولفت الى أن “القضية قيد المتابعة الحثيثة مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام