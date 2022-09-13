كمالوندي رداً على الوكالة الذرية: تعاونا بشكل كامل في ما يتعلق بالمواقع الثلاثة المزعومة

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، رداً على مزاعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن بلاده تعاونت بشكل كامل مع الوكالة فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة المزعومة، مضيفاً أنه “مجرد مشاهدة التلوث في عدة أماكن لا يمكن اعتبارها علامة على وجود مواد نووية غير معلن عنها “.

و صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الثلاثاء، رداً على ادعاءات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أمام الصحفيين عقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة، أن “وجود فجوة في المراقبة وحقيقة أن هذه الفجوة تكبر كل يوم ليس له أساس قانوني، لأن ما لا يتم تنفيذه اليوم يتعلق باتفاقية مجموعة 5 + 1 مع جمهورية إيران الإسلامية والمحددة في وثيقة الاتفاق النووي”، مضيفاً أن “إستئنافها من جديد وفقًا لقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني آنية ، يتطلب رفع الحظر و تنفيذ التزامات الطرفين المتعاهدين”.

وأقرّ أعضاء مجلس الشورى الإسلامي مشروع القانون العام والتفصيلي للمبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر في العام 2020 وتم تكليف الحكومة بلزوم إنتاج اليورانيوم مخصب بنسبة 20٪ ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي رداً على نقض الطرف الآخر لعهوده. وتمّت الموافقة على هذا القانون ، المكون من 9 بنود ومتممين من قبل مجلس الوزراء الإسلامي في جلسة علنية في نفس السنة، بعد حل اشكالات مجلس صيانة الدستور. وعندها أعلن ، رئيس المجلس الإسلامي محمد باقر قاليباف ، في رسالة إلى الرئيس السابق حسن روحاني ، قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية إلى أنه “لا يجوز للوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار أحكام تستند إلى وثائق ملفقة للكيان الصهيوني تقدم للوكالة ذات أهداف سياسية خاصة”، مشيراً إلى أن “هذا النوع من الأحكام يتعارض مع مبدأ الحيادية والمهنية”.

وزعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر صحفي، رداً على سؤال حول قضايا الضمانات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن التعاون مع هذه المنظمة، “هذا ليس شيئًا جديدًا نشهده، فعندما تطالب الوكالة بأشياء معينة لا تشارك إيران ويتهموننا بالتسييس في حين أن القضية واضحة للغاية. لقد وجدنا آثارًا لليورانيوم في أماكن لم يُعلن أبدًا عن وجود نشاط نووي فيها ، ولدينا أسئلة عنها. قل لي أين هو الطلب السياسي لاستخدام صلاحياتي؟ هذا ما تفعله الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نأمل أن تستأنف إيران التعاون معنا في أسرع وقت ممكن. نحن جاهزون ونريد أن يحدث ذلك. نريد فقط توضيح هذه القضايا “.

ورد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنظمات الدولية في فيينا وممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري اصل على التقرير الذي نشره غروسي قبل أيام، قائلاً إن “ادعاءات الضمانات غير المهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود الى نحو عقدين، وكان لإيران تعاطي مناسب وبناء مع هذه المنظمة بهدف حلها”.

نصيحة للوكالة الذرية والأطراف المتفاوضة مع ايران

وبحسب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، فإن هذا النوع من الاستنتاجات يتعارض مع الإجراءات والمعايير المعروفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، حتى مع حالات مماثلة في دول مختلفة”.

وفي الختام قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية “للأسف، هذه التصريحات تعود جذورها للأهداف والغايات السياسية المغرضة التي يثيرها الكيان الصهيوني”. ونصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاطراف المتفاوضة مع إيران في محادثات فيينا بتجنب مثل هذه المواجهات التي لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن”.

المصدر: فارس