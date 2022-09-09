خطابات الإستعراض والكلمة الفصل

لم يعُد هدر الوقت في المماحكات السياسية والخطابات العالية السقف من مصلحة أحد في لبنان، طالما الدستور واضح لجهة المهلة القانونية لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية.

وبانتظار المخاض الصعب، فإن عدم تحديد الدستور مهلةً لرئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة، لا يعفي الرئيس ميقاتي بصفته “حامل البطيختين” من الإسراع بالتشكيل، لإستحالة تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية دستورياً لحكومة تصريف أعمال، ولا مساحة رمادية في هذا الشأن.

والمواطنون اللبنانيون ليسوا على أحرّ من الجمر بانتظار أي استحقاق دستوري، لأن جمر المعيشة قد أحرقهم على كل المستويات، وباتت ملفات أخرى تشغلهم لتبريد احتراق حاضرهم ومستقبل أولادهم، وليسوا يضعون “الحق عالدولة” في كل شيء ولكن، إذا كانت الدولة عاجزة عن فكّ حصار قانون قيصر الأميركي الظالم، وإذا كانت تقوم بواجبها على طاولة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، في مواجهة المماطلة الأميركية، وسلحفاتية هوكستين الذي كان يجول على القيادات السياسية منذ ساعات، إضافة الى المراوغة الإسرائيلية، فإن الحق كل الحق على الدولة في مسألة بيروقراطية البت بموضوع الهبة الإيرانية، في وقتٍ يختنق فيه الشعب اللبناني على نقطة فيول هي نفحة أوكسيجين بالنسبة إليه.

لأكثر من سنتين، وبعض مَن في السلطة يُماطلون في قبول الهبات الإيرانية، رغم علمهم أنها غير مشروطة بشيء، لكنهم للأسف، وتحت مُسمَّى “سيادة” على قياسهم، لم يتلقوا أوامر الموافقة على التحرر من إملاءات هذه السفيرة أو تعليمات ذلك السفير، في إرتهانٍ مشبوه لدولٍ تحشر نفسها بتفاصيل السياسة اللبنانية، وكانت آخرها المشهدية الإنتخابية التي جال فيها أحد السفراء على الدوائر الإنتخابية أكثر من المُرشَّحين أنفسهم.

قلناها ونكررها، أن البعض في لبنان، يُمارس ما هو عيب في السياسة وما هو مُشين في العمل الوطني، عندما نبلغ درك الدرجات الدنيا في الإنصياع لغلمان سفارات، وما رأينا الذين ارتضوا لأنفسهم الزحف المُهين، قد أحضروا من بلدان يرتهنون لها برميل نفطٍ أو قارورة غاز، وحاجة المرافق العامة في لبنان الى مادة الفيول باتت مسألة حياة لا يُحييها تطيير الفيول في الإحتفاليات الإستعراضية والخطابات الفارغة إلّا من الحقد!

المصدر: موقع المنار