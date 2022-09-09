رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في هذه الاثناء الموفد الاميركي آموس هوكشتاين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2022 - 13:42
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في هذه الاثناء الموفد الاميركي آموس هوكشتاين
منذ 1 ساعة
9 September، 2022
عاجل
آموس هوكستين
الرئيس عون
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