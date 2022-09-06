مدير عام هيئة أوجيرو للمنار : تدني الرواتب المشكلة الأخطر التي تواجهنا

اکد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديه ان”موضوع تصحيح اجور الموظفين عموما وموظفي اوجیرو خصوصا يحتاج الى تأمين المصدر قبل البت به”.

كما اشار الى ان” الاتصالات لم تتوقف في كل لبنان انما في بعض المناطق ومن اصل 303 سنترال تم توقف 30 مركز فقط”.

ولفت كريديه في حديث للخط الساخن ضمن برنامج نهار جديد على قناة المنار الى ان”نقابة الموظفين سمحت لصهاريج المازوت بالوصول لتشغيل بعض السنترالات خاصة ان انقطاع الانترنت في بعض المناطق أثر سلبا على المستشفيات وعدد من المراكز الحساسة الاساسية”.

وذكر كريديه ان”شركة اوجيرو تعاني من نقص الموظفين بسبب تدني الرواتب ولعلها المشكلة الاخطر التي تواجه القطاع”.

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المصدر: قناة المنار