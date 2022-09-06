أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 06-09-2022

الأخبار

ـ العراق: وقائع «انقلاب» لم يكتمل

ـ هوكشتين لا يحمل اتفاقاً بل تصورات جديدة للتفاوض: التحالف المكتوم ضد العهد يعلن خطته

ـ لا بحث في الاستحقاق البلدي ولا نية لعقد مؤتمر عام للتيار: الحريري «يعلّق» المستقبل إلى الأبد؟

النهار

ـ الموازنة قبل الجلسة الانتخابية وملف الترسيم يتقدم

ـ هوكشتاين يصل مساء الخميس الى بيروت ويقوم بجولته على الرؤساء وبعض المسؤولين الجمعة.

ـ حلحلة في ازمة رواتب القطاع الديبلوماسي واضراب اوجيرو يتقرر بته الخميس

اللواء

ـ «التخبط اللبناني» يتفاقم بين المالية المتهالكة والشغور الرئاسي

ـ موسم الجلسات إلى ت 1 بعد إقرار الموازنة.. والوسيط الأميركي قبل السبت

ـ قاذفتان أميركيتان فوق المنطقة وتفاؤل أوروبي أقل باتفاق مع إيران

الديار

ـ مواقف حاسمة نهاية الجاري من دار الفتوى ستلاقي بكركي بالمطالبة برئيس إنقاذي

ـ ردّ ناري اليوم من باسيل على برّي وجعجع… والاشتباك الدستوري له حصة وافرة

ـ أعطال الانترنت تعّم الجنوب … وإضراب موظفي «اوجيرو» يتواصل والمهلة للخميس

الجمهورية

ـ مخاوف من تطورات تسبق الفراغ

ـ مطلوب رئيس «فقير» للجمهورية!

ـ «مشهد جديد» للمنطقة عشية عودة هوكشتاين

البناء

ـ أوروبا تستعدّ لشهرين من اشتعال أسعار الغاز قبل اتضاح مصير «النوويّ» و«الترسيم»

ـ هوكشتاين يستعين بتوتال وقطر لتعويض «إسرائيل» عن حقل قانا قبل زيارة بيروت

ـ عبد اللهيان يسلّم وفد أمل دعوة برّي إلى طهران… ويجدّد عرض إنشاء وتشغيل معامل كهرباء

المصدر: صحف