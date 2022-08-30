الشيخان القطان وعبد الرزاق زار السفير الايراني.. وتأكيد على خط المقاومة

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة “الإصلاح والوحدة”الشيخ ماهر عبد الرزاق الثلاثاء السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني في مقر السفارة في بيروت، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية.

وبعد اللقاء، قال الشيخ القطان: “أكدنا وجوب دعم خط المقاومة والممانعة، هذا النهج الذي يمثل كل الأحرار وكل المسلمين في هذا العالم ، كما ينبغي أن يكون لبنان قويا بوحدته ومقاومته”، وتابع “يجب على الحكومة اللبنانية أن تتقبل كل الهبات من كل الأحرار الذين يقدمون لهذا البلد من دون مقابل في مقدمتها إيران التي دائما تطرح على اللبنانيين أنها تريد أن تقف الى جانبهم”.

بدوره، قال الشيخ عبد الرزاق: “تباحثنا مع سعادته في مجمل الأوضاع الداخلية في لبنان وخارجه وإلى ملفات إسلامية، ومن هنا نتقدم بالشكر والتقدير لكل ما قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان وخاصة القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام