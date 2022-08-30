ميقاتي: العلاقة مع الرئيس عون جيدة.. ونصرّ على تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2022 - 21:42

ميقاتي: العلاقة مع الرئيس عون جيدة.. ونصرّ على تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت

منذ 4 ساعة 30 August، 2022
ميقاتي
لبنان

أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إن “العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون”، مشددا على “إصراره لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن”.

وعبر ميقاتي عن “التفاؤل في تشكيل الحكومة واستعدادا لبلوغ هذا الهدف”، ورأى ان “الأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية”.

وعن الفيول الإيراني المقدم كهبة للبنان، قال الرئيس ميقاتي إنه “مرحب فيه”، مشيرا إلى أن “هناك لجنة فنية تدرس مواصفاته”، وقال: “في حال كان مطابقا فسنقبل الهبة”.

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، قال ميقاتي إنه “سيحصل”، معتبرا أن “موضوع الأخذ والرد طبيعي في مثل هذه الحالات”.

المصدر: موقع الانتشار

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