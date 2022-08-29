النائب درغام: أسبوع حاسم حكوميا وتوافق بين الرئيسين على العناوين العريضة

أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام في حديث إذاعي، أن “الأمل لا يزال كبيراً بتأليف حكومة جديدة، وأتوقع أن يكون هذا الأسبوع حاسماً، وهناك توافق على العناوين العريضة رغم بعض التباينات”.

وشدد على أن “في حال تعذّر تأليف الحكومة، فإنّ العواقب ستكون كبيرة على الجميع، وبالتالي لا مصلحة لأحد بعرقلة أو تأخير التأليف”.

وأوضح أن “هناك أفكارا طرحها رئيس الجمهورية ويتم النقاش حولها وليست شروطاً، ونحن أمام أزمة نظام حيث لا آليات دستورية واضحة لحلّ الخلافات”.

ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية يحترم الدستور ومن يعرفه يعرف أنّه سيغادر القصر ليل 31 تشرين الأول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام