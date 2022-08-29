اشتباكات مسلحة في قباطية و7 إصابات برصاص الاحتلال خلال محاصرة أحد المنازل

أصيب، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت مصادر طبية إن سبعة إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها 5 إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس.

وعاشت بلدة قباطية في محافظة جنين فجرا صاخبا ومشتعلا بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة ومحاصرتها احد منازل البلدة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في البلدة، عقب تصدي المقاومين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الشاب علاء زكارنة وفرضت حصارا مطبقا عليه، كما قامت باعتقال والده وأشقائه للضغط عليه من اجل تسليم نفسه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب زكارنة واقتادته معها الى جهات مجهولة.

وذكرت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين اسفرت عن اصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، من بينها إصابة خطيرة بالرأس.

المصدر: فلسطين اليوم