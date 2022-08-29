عضو الإدارة الموالية لروسيا في زابوروجيا: القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية قرب المحطة النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 02:00
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة
السيد نصر الله استعرض مع وفد حماس آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في غزة والضفة والقدس
السيد نصر الله تداول مع وفد حماس في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: المقاومة مصممة على المضي من أجل حق بلدنا في استثمار حقوقنا الطبيعية
وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار يستهدف نقطة عسكرية لجيش الاحتلال قرب بلدة عين يبرود قضاء رام الله
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخد القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة
منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي: نحن أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مع إيران مما كنا عليه قبل أسبوعين
شركة النفط اليمنية: الأمم المتحدة تتحمل إلى جانب تحالف العدوان مسؤولية المعاناة الناجمة عن القرصنة على سفن الوقود
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشددان في لقاء جمعهما على أهمية الحوار الجاد للوصول إلى مخرج للأزمة
صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة العليا
المجلس الرئاسي الليبي: ندعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وتجنيب البلاد أي حرب محتملة
الحكومة المكلفة من مجلي النواب الليبي: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستغل موارد الدولة ومقدراتها لدعم مجموعات مسلحة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: لقد شنوا عدوانا همجيا على عاصمة بلادهم وسنلاحق المتورطين
الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف في جمهورية دونيتسك تجاوزت خلال اليوم الماضي 500 قتيل وجريح
الخارجية الروسية: كييف تمارس الإرهاب النووي فيما يتعلق بمحطة زابوروجيا النووية
الخارجية الروسية: تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيا سيتم بغض النظر عن تأثيرات كييف المدمرة
رويترز: الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية تأشيرات الدخول مع روسيا
وزير المالية الألماني: هناك صدمة هائلة تلوح في أفق اقتصادنا ونحتاج إلى معالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسرعة قصوى
عضو الإدارة الموالية لروسيا في زابوروجيا: القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية قرب المحطة النووية
منذ 3 ساعة
28 August، 2022
زابوروجيا
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