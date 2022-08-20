“القومي” في الذكرى الثانية لجريمة كفتون: الشهداء حموا بدمائهم الزكية لبنان

قال الحزب “السوري القومي الإجتماعي” في بيان له السبت لمناسبة الذكرى الثانية لجريمة كفتون الإرهابية “في 21 آب، تصادف الذكرى الثانية لجريمة كفتون الإرهابية التي ارتقى فيها الرفقاء الأبطال جورج سركيس وعلاء فارس وفادي سركيس شهداء، فحموا بدمائهم الزكية لبنان من أحد أخطر مخططات الفتنة الإرهابية”.

وأضاف البيان “وفي هذه الذكرى، يؤكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن الرفقاء الأبطال فادي وعلاء وجورج، هم كرفقائهم الشهداء الذين شكلوا الدرع الحصين للبنان والأمة في مواجهة كل الأخطار وأن الأحمر القاني الذي روى أرض كفتون هو امتداد لدماء شهيد استقلال لبنان الرفيق سعيد فخر الدين وشهيد العلم اللبناني الرفيق حسن عبد الساتر وشهيد الحرس الوطني الرفيق أديب البعيني ولدماء شهداء مجزرة حلبا وكل الشهداء والإستشهاديين الذين افتدوا حزبهم وقضيتهم بالدماء”.

وأكد البيان أن “دماء القوميين الإجتماعيين ستظل حارة، وأرواحهم حاضرة، وسيظل حزبهم ولاّداً للأبطال، يخوضون الصراع في كل ساح وميدان، بمواجهة الإحتلال والإرهاب والتطرف، ومن أجل قضية تساوي وجودنا”، وتابع “العهد لشهداء كفتون الأبطال، وكل شهداء الحزب، هو عهد البطولة المؤيدة بصحة العقيدة، عهد الثبات على نهج الصراع، هذا هو عهدنا، وإنا به لملتزمون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام