اعتصامات الإطار التنسيقي تتواصل لليوم الرابع على التوالي في بغداد

تواصل حشود من العراقيين لليوم الرابع على التوالي تظاهرات دعم القانون وحماية مؤسسات الدولة التي دعا إليها الإطار التنسيقي يوم الجمعة الفائت. ونصب المتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، خيم الاعتصام، استجابة لدعوات وجهها الاطار التنسيقي لأنصاره في إطار الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد على خلفية تعسر تشكيل الحكومة.

ورفع المعتصمون أعلام العراق والحشد الشعبي، الى جانب صور المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وصور رئيس مجلس القضاء الأعلى، في رسالة واضحة تؤكد دعم السلطة القضائية والتي تمثل القلعة الأخيرة لهيبة الدولة، بحسب المتظاهرين.

وفي وقت سابق، أكدت قوى الإطار التنسيقي أهمية الإسراع في حسم اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة خدماتية تعالج مشاكل المواطنين. وأعلن الإطار التنسيقي 8 مطالب بالاضافة الى الاعتصام المفتوح أمام الجسر المعلق في نهاية تظاهرة مليونية شهدتها العاصمة بغداد الجمعة.

وعلى المقلب الآخر، اعلن وزير مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، أن موعد التظاهرة المليونية التي دعا إليها الصدر هو يوم السبت المقبل مضسيفا ان التجمع سيكون بساحة التحرير ثم المسير لساحة الاحتفالات.

المصدر: مواقع