بكين تواصل رسائلها العسكرية حول تايوان: واشنطن “تمضي في طريق خطير”

لا تزال واشنطن تواصل تحركاتها السياسية الاستفزازية في موضوع الصين – تايوان بما يشكل تحريضا مباشرا لـ”تايبيه” بوجه “بكين”، التي تواصل تحركاتها العسكرية وتدريباتها بهذا الخصوص في رسائل ردع وجهوزية لكل الاحتمالات.

وبمناسبة الاجتماع بين 6 أعضاء في الكونغرس الأمريكي ورئيسة تايوان تساي إنغ ون ، نظمت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني تنبيها قتاليا مشتركا متعدد الخدمات في البحر والمجال الجوي حول جزيرة تايوان.

يقول محللون وخبراء عسكريون حسب “غلوبال تايمز” الصينية إنه إذا تصاعد استفزاز واشنطن في المستقبل، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني سيواجه بقوة أكبر ، ويجرى تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول مضيق تايوان ، ويستعد لنضال عسكري ضد تايوان.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مينينديز ورئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري السيناتور غراهام وأربعة مشرعين آخرين وفقا لتقارير وسائل الإعلام، التقوا تساي إنغ ون ، رئيس وزارة الشؤون الخارجية التايوانية وو تشاو شي ، ورئيس وزارة الدفاع تشيو قوه تشنغ . وقالت “شبكة أخبار تشاينا تايمز” التايوانية إن غراهام هدد عند لقائه تساي إنغ ون ، بأن “الوقت قد حان بالنسبة لهم (البر الرئيسي للصين) لدفع ثمن أكبر.” وزعم مينينديز أن هذه الزيارة تمثل قلق الولايات المتحدة ودعمها لتايوان.

لحظ بيان عن المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني إن الإجراءات ذات الصلة للجيش الصيني هي إجراء مضاد للإجراءات السلبية الأخيرة للولايات المتحدة ، بما في ذلك الزيارة التي قامت بها مجموعة من الكونغرس إلى تايوان.”وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن زيارة وفد السيناتور الأمريكي إلى تايوان تنتهك بوضوح مبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة. يجب على الولايات المتحدة وقف التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان ، وعدم المضي قدما في الطريق الخطير.

وقال ما شياو قوانغ ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة ، إن هذه الزيارة لا يمكن أن تغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين ، ولا يمكن أن توقف إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم وتجديد شباب الأمة الصينية. نحث الحكومة الأمريكية على الوفاء بوعدها بعدم دعم “استقلال تايوان” بإجراءات ملموسة ، بدلا من قول شيء وفعل شيء آخر.

اضاف: وبما أن حكومة الولايات المتحدة لم تف بوعدها بعدم دعم “استقلال تايوان” بإجراءات فعلية ، فقد اتخذ جيش التحرير الشعبي إجراءات عملية للوفاء بحقيقة أن “تايوان جزء من الصين” وأظهر تصميمه على حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي من خلال عمليات التدريب.

قيادة المسرح الشرقي الصيني أرسلت مدمرات وقاذفات ومقاتلين وقوات أخرى اليوم لتنظيم دورية استعداد قتالي مشتركة متعددة في بحر الصين الشرقي والمجال الجوي حول جزيرة تايوان .وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أن ست طائرات عسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني دخلت “منطقة تحديد الدفاع الجوي” الجنوبية الغربية التي تطالب بها تايوان بما في ذلك أربع طائرات مقاتلة من طراز جي-16 وطائرتين مقاتلتين من طراز جي-11.

المصدر: موقع المنار + اعلام صيني