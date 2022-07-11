وزير الخارجية الصيني: يجب ألا تتوهم أي قوة في العالم بإمكانية فصل تايوان عن الصين

أكَّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنَّه يجب ألا تتوهم أي قوة أو دولة في العالم بإمكانية فصل تايوان عن الصين.

وقال وانغ يي في كلمة ألقاها أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الاثنين “إذا تم التعرض لمبدأ الصين الواحدة فستكون هناك أعاصير شرسة في مضيق تايوان”.

وأضاف ” إن دولًا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية”.

وحثَّ وانغ يي دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنُّب استخدامها “كقطع شطرنج” من قبل القوى الكبرى.

ورأى أنَّه “علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية، ومن استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه”، مشيرًا إلى أنَّه “يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا”.

يُذكر أنَّ وزير الخارجية الصيني كان قد أكَّد لنظيره الأمريركي أنتوني بلينكن خلال محادثات على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، في بالي الإندونيسية، أنَّه “ينبغي على الجانب الأميركي توخي الحذر في أقواله وأفعاله فيما يتعلق بتايوان، ويجب ألا يرسل أي إشارات خاطئة للقوى المؤيدة لاستقلال تايوان”.

المصدر: وكالات