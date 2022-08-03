الرئيس الأسد يحدد موعد انتخاب المجالس المحلية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بتحديد الـ18 من أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

وقالت الرئاسة السورية في بيان مقتضب عبر “فيسبوك” إنه بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5، أصدر الأسد المرسوم رقم /216/ للعام 2022 الذي ينص على تحديد يوم الأحد الموافق لـ 18 سبتمبر 2022 موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

يذكر أن الانتخاب السابقة لأعضاء المجالس المحلية جرت في 16 أيلول/سبتمبر عام 2018.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية