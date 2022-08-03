المراسم العاشورائية تتواصل في مدن وبلدات جنوب لبنان

تتواصل المراسم العاشورائية التي يقيمها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى في العديد من قرى وبلدات ومدن جنوب لبنان.

ففي مدينة صور، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في ملعب الآثار مقابل مجمع الإمام الحسين (ع)، بحضور مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، وعدد من علماء الدين وفعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي.

وقد تحدث الشيخ عبد الله فقال إن البعض يريد أن يوهم بأن الصراع مع الإسرائيلي هو في مكان آخر، مشيراً إلى أن ما تريده إسرائيل والدول الكبرى هو تطبيع الشعب اللبناني مع العدو الإسرائيلي، لأن التوقيع لا ينفع، وهذا ربما ينفع مع بعض الدول، ولكن في لبنان لا ينفع، لأنه إذا أرادت أن توقع، فإنها تعيد تجربة 17 أيار، التي أُسقطت في 6 شباط بالمقاومة.

ومن ثم تلا الشيخ خير الدين شريف السيرة الحسينية العطرة.

وفي بلدتي الخيام وميس الجبل، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في باحة حسينية البلدة، بحضور نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشود من الأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث الشيخ قاسم فقال إن الإمام الحسين (ع) استحق أن يكون سيد شباب أهل الجنة بجدارة الفوز بأعظم اختبار، فنجح في أنه قاتل في سبيل الله وقُتل في سبيل الله، ليرفع راية الحق عالياً من دون أن يسأل عن حجم الخسارة والعطاء، لأن كل عطاء لله تعالى لا يساوي شيئاً أمام تحقيق رضوان الله بشهادة كربلاء.

بعدها، تليت السيرة الحسينية العطرة.

وفي بلدات صربين، وديرعامص، وديرقانون رأس العين، والبازورية، والنفاخية، وصريفا، وشحور، ومحرونة، ومعروب، وبرج قلاويه، ومجدل سلم، ومعركة، تليت السيرة الحسينية العطرة، قبل أن تقام لطميات حسينية صدحت فيها الحناجر بعبارات التلبية للإمام الحسين (ع).

كما أحيت مفوضية جبل عامل في كشافة الإمام المهدي (عج) في مدن وقرى الجنوب اليوم الرابع من المجالس العاشورائية التي بلغت 313 مجلسًا بحضور 22657 موالٍ وموالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وقد تميزت مجالس الأطفال والناشئة بفقراتها الفنية الإبداعية، والتي سعى من خلالها القادة والقائدات إلى تقديم القصص العاشورائية والمفاهيم الكربلائية بأساليب جذابة تراعي عمر المشاركين، وتستثير العاطفة والعقل معًا.

المصدر: موقع المنار