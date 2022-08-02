القلب ونبضه على وقع اللطم يثور… في خيمة الحوراء زينب(ع) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 19:34
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إعلام العدو: الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين أجرى ليل الإثنين مباحثات سرية في تل أبيب بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية
إعلام العدو: هوكشتاين التقى مع فريق التفاوض ورئيس الحكومة يائير لبيد ومن ثم عاد إلى الولايات المتحدة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: موقفنا واضح نريد حقوقنا كاملة بمياهنا وحدودنا ورفع الحظر عن شركات التنقيب
أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت: نريد الحقيقة والعدالة والمحاسبة ونتهم القاضي طارق البيطار بالتآمر ضدنا
النائب العام التمييزي يسمح بإبحار باخرة محمّلة بالحبوب وترفع العلم السوري بسبب عدم وجود جرم جزائي كما زعمت أوكرانيا
مصادر وزارية للمنار: جداول الرواتب قيد الاعداد وستدفع ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل
مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية للمنار: توقف خدمة الاتصالات في بعض السنترالات ناجم عن نفاد مادة المازوت ونعمل على تأمينها
رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس للمنار: تعرفة النقل العام تصدرها مديرية النقل البري والبحري بناء على دراسة علمية
طليس: تعديل التعرفة بحاجة لنقاش هادئ وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وتحديد سياستها بموضوع سعر الدولار والبنزين
استشهاد طفل يمني وإصابة آخر في قصف لطيران العدوان المسير استهدف المنازل في مديرية الحشاء في الضالع
رئيس الوفد الوطني اليمني: لقاءات الوفد العماني مع السيد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط تركزت حول مسار الهدنة
محمد عبد السلام: اللقاءات ناقشت الهدنة الإنسانية والعسكرية وصرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار
وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض العقوبات
حسين أمير عبد اللهيان: ردنا على العقوبات الأميركية الجديدة هو ضخ الغاز بمئات أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للدعوة إلى حوار وطني
وكالة الأنباء العراقية: السيطرة على حريق في دار الضيافة في مجلس النواب اندلع بسبب ماس كهربائي
السيد مقتدى الصدر يطلب من أنصاره إخلاء البرلمان والتحوّل إلى الإعتصام أمامه وحوله خلال 72 ساعة
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: نؤكّد على أهمية الحوار والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تصل إلى تايوان بالرغم من تحذيرات صينية
بيلوسي في بيان: زيارتنا إلى تايوان تكرس إلتزامنا الثابت بدعم الديمقراطية وتؤكد على تعزيز مصالحنا المشتركة
البيت الأبيض: زيارة بيلوسي إلى تايوان ليس فيها تهديد لسيادة الصين والتهديدات الصينية لن تخيفنا
الرئاسة التايوانية: الرئيسة تساي إنغ ون ستلتقي بيلوسي صباح الأربعاء وستتناول معها طعام الغداء
الخارجية الصينية: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين ومن يلعب بالنار سيحترق
الدفاع الصينية: جيش التحرير الصيني سينفذ عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي
الخارجية السورية: لا نعترف إلا بصين واحدة وندعم المواقف التي أعلنتها بكين ضد زيارة بيلوسي إلى تايوان
الكرملين: نعرب عن تضامننا مع بكين ونعتبر زيارة بيلوسي المرتقبة إلى تايوان استفزازية
الخارجية الروسية حول زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان: واشنطن تجلب زعزعة الاستقرار إلى العالم
الدفاع الروسية: واشنطن متورطة مباشرة في النزاع الأوكراني بتوافقها مع كييف على أهداف منظومة هيمارس الأميركية
الدفاع الروسية: نحمل إدارة جو بايدن المسؤولية عن الهجمات الصاروخية التي تنفذها القوات الأوكرانية
القلب ونبضه على وقع اللطم يثور… في خيمة الحوراء زينب(ع)
منذ 21 mins
2 August، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
العزاء في رابعة ليالي المحرم… جمع المحبين في خيمة الحوراء زينب عليها السلام.
المصدر:
قناة المنار
خيمة الحوراء زينب
ذكرى عاشوراء
عاشوراء
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