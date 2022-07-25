زحمة الافران تشتد.. ومصير الرغيف مجهول – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 21:02

زحمة الافران تشتد.. ومصير الرغيف مجهول

منذ 53 mins 25 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الى ازمة الرغيف التي تتعقد مع اقفال عددا من الافران الكبيرة ابوابها.

المصدر: قناة المنار

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