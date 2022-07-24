إعلام العدو : شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة وحجارة صوب مركبات مستوطنين قرب بلدة كفل حارس شمال سلفيت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 23:04

إعلام العدو : شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة وحجارة صوب مركبات مستوطنين قرب بلدة كفل حارس شمال سلفيت

منذ 1 ساعة 24 July، 2022
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