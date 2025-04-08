استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال غرب سلفيت

استشهدت سيدة فلسطينية اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة “أرئيل” شمالي الضفة الغربية. وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه فتاة فلسطينية خلال وجودها عند مفترق حارس غرب سلفيت. وأظهر مقطع فيديو السيدة الفلسطينية وهي ملقاة على الأرض، وبجوارها عدد من جنود الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفلسطينية أمانة إبراهيم محمد يعقوب (٣٠ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت.

وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال شهر مارس/ آذار 2025، بما في ذلك جرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” (7379) انتهاكاً خلال شهر آذار/مارس الماضي، حيث استشهد (19) مواطناً في الضفة والقدس، كما بلغ عدد المصابين (211) مصاباً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (362) عملية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام