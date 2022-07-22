من ذاكرة المقاومة.. اقتحام موقع سجد عام 1986 – موقع قناة المنار – لبنان
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من ذاكرة المقاومة.. اقتحام موقع سجد عام 1986
منذ 2 ساعة
22 July، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
من ذاكرة المقاومة في الـ40 ربيعا.. اقتحام موقع سجد(جنوب لبنان) عام 1986.
المصدر:
قناة المنار
اقتحام موقع سجد
المقاومة الاسلامية
ذاكرة المقاومة
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