اجتماع لخلية الأزمة حول المطاحن وتوزيع الطحين

عَقد ظهر اليوم وزراء الاقتصاد، الدفاع، والداخلية أولَ اجتماعاتِ خليّةِ الأزمة، لمتابعةِ وضعِ المطاحنِ وكيفيةِ توزيعِ كمياتِ الطحينِ على الأفران، حيث بحثَ المجتمعونَ وضعَ آليةٍ بينَ وزارةِ الإقتصادِ والأجهزةِ الأمنيةِ لبدءِ الرقابةِ المشددةِ من قبلِ مخابراتِ الجيشِ وقوى الأمنِ يومياً على الأفران، لكيفيةِ استهلاكِ الأفرانِ للطحينِ المدعومِ من المطحنةِ الى الفرن ، والتدقيقِ بالقسائمِ أو ما يُعرف بـ”البونات” التي تسلّمُ إلى الأفران، وحولَ كيفية ضبطِ كمياتِ الطحينِ التي تُستهلك للخبزِ العربي وفصلِها عن تلك التي تُستخدم في صناعة المعجنات والكرواسون والكعك.

المصدر: قناة المنار