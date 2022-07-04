اتحاد نقابات المخابز والافران: القطاع يذل للحصول على مادة الطحين وتأمينها من مسؤولية وزارة الاقتصاد ومديرية الحبوب

صدر عن “إتحاد نقابات المخابز والأفران” في لبنان بيان، أشار الى “أن قطاع الأفران يتعرض في ظل الظروف الراهنة الى إذلال في الحصول على مادة الطحين، اذ أن مهمة الفرن هو تصنيع الرغيف وتأمينه للمواطنين الذين يقفون طوابير أمام الأفران للحصول على ربطة خبز”.

أضاف:”المشكلة تتلخص بعدم حصول الأفران على الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي، وتأمينه ليس من مهمة الأفران بل هو من مسؤولية وزارة الإقتصاد و التجارة – مديرية الحبوب والشمندر السكري التي تصدر الأذونات الخاصة بتسليم الطحين المدعوم للأفران”.

أضاف:”أن الاذونات الصادرة عن مديرية الحبوب والشمندر السكري هي “شيك بلا رصيد” يحصل عليها غالبية الأفران، اذ ان المديرية تصدر هذه الأذونات بكميات تفوق قدرة المطاحن العاملة حاليا، لذلك يجب على مديرية الحبوب و الشمندر السكري حصر كميات الطحين المنتجة في كل مطحنة وإصدار الأذونات الخاصة للأفران وفقا لهذه الكميات ليتمكن صاحب الفرن من الحصول على الكميات المخصصة له”.

ودعا الاتحاد الى مؤتمر صحافي يعقد في مبنى الفورنو – خلده الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلثاء في 5/7/2022 لتعليل أزمة الخبز وهدر المال العام ومن تسبب به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام