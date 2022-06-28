الادميرال تنكسيري : زوارق الحرس الثوري السريعة تصنع في داخل البلاد وسفينة الحاج قاسم ستنضم قريبا الى الاسطول البحري

اعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري ان سفينة الحاج قاسم سليماني الحربية القادرة على حمل المروحيات ستنضم الى اسطول البحري للحرس الثوري في المستقبل القريب .

واشار الادميرال تنكسيري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية الى احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وقال : لقد قامت السلطات اليونانية باحتجاز ناقلة نفط ايرانية ومن ثم نقلها الى سواحلهم وقاموا بافراغ الشحنة النفطية وأصدرت المحكمة (اليونانية )بصلافة حكما بحجزها.

واشار قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الى دعم سماحة قائد الثورة الاسلامية لعملية حجز ناقلتي نفط اليونانيتين في مياه الخليج الفارسي واضاف : في وقت واحد، ولكن في منطقتين جغرافيتين مختلفتين ، وفي ظروف مناخية غير مواتية وبسرعة رياح تبلغ 27 عقدة ، قمنا باحتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في هرمزكان وبوشهر( جنوب ايران ).

وبين الادميرال تنكسيري ان الحرس الثوري يقوم اليوم بصناعة زوارق سريعة في داخل البلاد تبلغ سرعتها من 70 إلى 90 عقدة ( 130 إلى 170 كيلومترا في الساعة ).

واكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن مسؤولية توفير أمن مضيق هرمز تقع على عاتق الحرس الثوري وقال: ” الأجانب من خارج المنطقة متواجدون في مياه الخليج الفارسي الا ان تواجدهم ضعيف، لأن لا جذور لهم في المنطقة”.. لقد ولى ذلك الزمن ، لما كانت تدخل حاملة طائرات أو مدمرة أجنبية مياه المنطقة وتطلق صافرتها، كانت جميع الزوارق تنصاع لها.

المصدر: وكالة تسنيم