طوني فرنجية: على الحكومة الجديدة ان تخفف ضغط الانهيار عن الناس

قال رئيس “التكتل الوطني المستقل” النائب طوني فرنجية إنه “إذا تشكلت الحكومة فيجب ان تكون حكومة لفترة قصيرة يهمنا منها ان تخفف ضغط الانهيار عن الناس، وان تمرر الموسم السياحي على خير”.

وأكد فرنجية بعد لقائه على رأس التكتل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة أنه “على الحكومة إكمال الخطط الاقتصادية وهناك قوانين ستقدّم للجنة المال والموازنة لإطلاع المجلس على خطة التعافي وسنطلع على الخطة وفيها مفاجآت إيجابية وليس كما يتم التداول في العلن”، وتابع “أولويتنا وتطلعاتنا بعيدة كل البعد عن المشاركة في الحكومة أو عدمها، ونحن لا نرفض المشاركة ولا نطلب ذلك أيضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام