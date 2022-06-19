الجيش الأوكراني يواصل قصف مدن وقرى دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني قصف مرة أخرى صباح الأحد قرية ميخائيلوفكا في الجمهورية. وأضافت القيادة في بيانها: “تم تسجيل قصف لقرية ميخائيلوفكا بثماني قذائف من عيار 122 مم”. وهذا ثاني قصف للمنطقة منذ بداية اليوم – في الساعة 5:20، أطلقت قوات أوكرانية ست قذائف من عيار 152 مم باتجاه ميخائيلوفكا. بالإضافة إلى ذلك، تم قصف قريتي بانتيليمونوفكا وأوزريانوفكا.

وأشارت القيادة إلى أن الجيش الأوكراني قصف قرية أوزريانوفكا مرتين خلال خمس دقائق، وأطلق خلالها 15 قذيفة من عيار 122 مم، وذلك في التاسعة والنصف وفي الساعة التاسعة و35 دقيقة من صباح اليوم. يُشار إلى أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى جمهورية دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.

المصدر: روسيا اليوم