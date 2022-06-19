طقس بداية الأسبوع قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة على الجبال

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والجبلية و رياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة تشتد احيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة: الى الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 19 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية